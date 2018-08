75. Venedik Film Festivali, Ryan Gosling’in Ay’a ilk ayak basan insan Neil Armstrong’u canlandırdığı First Man adlı film ile açıldı. First Man’in yönetmeni Damien Chazelle, Ryan Gosling’in başrolde yer aldığı bir başka filmi La La Land ile 2017 Oscar Ödülleri’ne damgasını vurmuştu. Venedik Film Festivali’nde büyük ödül için 21 yapım yarışıyor ve First Man’in Altın Aslan’ı alıp alamayacağı merak konusu.

Roma, The Ballad of Buster Scruggs, Call Me by Your Name, Suspiria, Altın Aslan ödülüne aday yapımlar arasında. Roma, Netflix yapımı olduğu için Cannes Film Festivali’ne aday olamamıştı.

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Guillermo del Toro yapıyor. Guillermo del Toro, Shape of Water adlı filmiyle 74. Venedik film Festivali’nde En İyi Film Ödülü’nü kazanmıştı. Festivalde bu yıl adaylar arasında tek bir kadın yönetmen yer alıyor. Avustralyalı yönetmen Jennifer Kent, The Nightingale adlı filmi ile yarışıyor.

Bu yılın seçkisinde yer alan filmler şöyle;

YARIŞMA

Ay'da İlk İnsan (Damien Chazelle)

The Mountain (Rick Alverson)

Doubles Vies (Olivier Assayas)

The Sisters Brothers (Jacques Audiard)

The Ballad Of Buster Scruggs (Ethan, Joel Coen)

ROMA (Alfonso Cuaron)

Vox Lux (Brady Corbet)

Suspiria (Luca Guadagnino)

The Nightingale (Jennifer Kent)

The Favourite (Yorgos Lanthimos)

Peterloo (Mike Leigh)

Capri-Revolution (Mario Martone)

What You Gonna Do When The World’s On Fire? (Roberto Minervini)

Napszallta/Sunset (Laszlo Nemes)

Nuestro Tiempo (Carlos Reygadas)

At Eternity’s Gate (Julian Schnabel)

Acusada (Gonzalo Tobal)

Zan/Killing (Shinya Tsukamoto)

22 July (Paul Greengrass)

Werk Ohne Autor (Florian Henckel von Donnersmarck)

Frères Ennemis (David Oelhoffen)

YARIŞMA DIŞI ÖZEL GÖSTERİM

The Other Side Of The Wind (Orson Welles)

They’ll Love Me When I’m Dead (Morgan Neville)

Yarışma Dışı (Kurmaca)

A Star Is Born (Bradley Cooper)

Una Storia Senza Nome (Roberto Anno)

Les Estivants (Valeria Bruni Tedeschi)

Mi Obra Maestra (Gaston Duprat)

A Tramway In Jerusalem (Amos Gitai)

Un Peuple Et Son Roi (Pierre Schoeller)

La Quietud (Pablo Trapero)