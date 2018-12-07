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76. Altın Küre adayları açıklandı

ABD'de film ve televizyon dizilerine verilen Altın Küre adayları açıklandı. 2018 Golden Globes adaylarına Christian Bale'in Dick Cheney rolü için 20 kilo aldığı Vice filmi damga vurdu! İşte 76 Altın Küre adayları listesi...

07.12.2018 - 10:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes adayları bir süredir merak ediliyordu.

Bu sene 76'ıncısI düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları nihayat belli oldu.

2019 Altın Küre adaylarına bu yıl Vice filmi damga vurdu. Christian Bale'in Dick Cheney rolü için 20 kilo aldığı Vice filmi altı adaylık aldı. 

Vice, Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film, Müzikal ya da komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Christian Bale), Sinema Dalında En İyi Yönetmen (Adam McKay), En İyi Senaryo, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerine aday gösterildi.

The Favorite, Green Book ve A Star Is Born filmleri de 5 adaylıkla Vice'ı takip etti. 

76. Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerine verilecek. Andy Samberg ve Sandra Oh'un sunuculuğunu üstleneceği Altın Küre adayları ise şöyle:

76. ALTIN KÜRE ADAYLARI


DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

BOHEMIAN RHAPSODY

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice

VICE

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Glenn Close, The Wife
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer”
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War

SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Defoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
John David Washington, BlacKkKlansman

(A STAR IS BORN)

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, Green Book
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice

(GREEN BOOK)

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, Vice
Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and The Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians

SİNEMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Bradley Cooper, A Star Is Born
Alfonso Cuarón, Roma
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice

(ROMA)

EN İYİ SENARYO

Alfonso Cuarón, Roma
Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

(FAVORITE)

 

EN İYİ ANİMASYON

Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Justin Hurwitz, First Man
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

EN İYİ FİLM ŞARKISI

All the Stars, Black Panther
Girl in the Movies, Dumplin
Requiem for a Private War, A Private War
Revelation, Boy Erased
Shallow, A Star Is Born

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Capernaum
Girl
Never Look Away
Roma
Shoplifters

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

The Americans
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose

(KILLING EVE)

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)

Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans

EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Richard Madden, Bodyguard
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans

EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)

Barry
The Good Place
Kidding
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)

Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, GLOW
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Debra Messing, Will & Grace

EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)

Sacha Baron Cohen, Who Is America
Jim Carrey, Kidding
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM

The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Amy Adams, Sharp Objects
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Connie Britton, Dirty John
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Antonio Banderas, Genius: Picasso
Daniel Brühl, The Alienist
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Henry Winkler, Barry

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

 

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