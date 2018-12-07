Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes adayları bir süredir merak ediliyordu.
Bu sene 76'ıncısI düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları nihayat belli oldu.
2019 Altın Küre adaylarına bu yıl Vice filmi damga vurdu. Christian Bale'in Dick Cheney rolü için 20 kilo aldığı Vice filmi altı adaylık aldı.
Vice, Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film, Müzikal ya da komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Christian Bale), Sinema Dalında En İyi Yönetmen (Adam McKay), En İyi Senaryo, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerine aday gösterildi.
The Favorite, Green Book ve A Star Is Born filmleri de 5 adaylıkla Vice'ı takip etti.
76. Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerine verilecek. Andy Samberg ve Sandra Oh'un sunuculuğunu üstleneceği Altın Küre adayları ise şöyle:
76. ALTIN KÜRE ADAYLARI
DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM
Black Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born
BOHEMIAN RHAPSODY
KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM
Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice
VICE
SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)
Glenn Close, The Wife
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer”
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War
SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)
Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Defoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
John David Washington, BlacKkKlansman
(A STAR IS BORN)
SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
(GREEN BOOK)
SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Christian Bale, Vice
Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man and The Gun
John C. Reilly, Stan and Ollie
MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians
SİNEMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN
Bradley Cooper, A Star Is Born
Alfonso Cuarón, Roma
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice
(ROMA)
EN İYİ SENARYO
Alfonso Cuarón, Roma
Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book
(FAVORITE)
EN İYİ ANİMASYON
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Justin Hurwitz, First Man
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
EN İYİ FİLM ŞARKISI
All the Stars, Black Panther
Girl in the Movies, Dumplin
Requiem for a Private War, A Private War
Revelation, Boy Erased
Shallow, A Star Is Born
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Capernaum
Girl
Never Look Away
Roma
Shoplifters
EN İYİ DİZİ (DRAMA)
The Americans
Bodyguard
Homecoming
Killing Eve
Pose
(KILLING EVE)
EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)
Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Richard Madden, Bodyguard
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans
EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)
Barry
The Good Place
Kidding
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)
Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, GLOW
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Debra Messing, Will & Grace
EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)
Sacha Baron Cohen, Who Is America
Jim Carrey, Kidding
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM
The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Escape at Dannemora
Sharp Objects
A Very English Scandal
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU
Amy Adams, Sharp Objects
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Connie Britton, Dirty John
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Daniel Brühl, The Alienist
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Henry Winkler, Barry
EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ