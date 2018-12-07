Her yıl resmi bir yemek töreniyle film ve televizyon dizilerine verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

1944 senesinden itibaren verilmeye başlanan ve pek çok kategoride ödüllerin dağıtıldığı Golden Globes adayları bir süredir merak ediliyordu.

Bu sene 76'ıncısI düzenlenecek olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları nihayat belli oldu.

2019 Altın Küre adaylarına bu yıl Vice filmi damga vurdu. Christian Bale'in Dick Cheney rolü için 20 kilo aldığı Vice filmi altı adaylık aldı.

Vice, Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Film, Müzikal ya da komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu (Christian Bale), Sinema Dalında En İyi Yönetmen (Adam McKay), En İyi Senaryo, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerine aday gösterildi.

The Favorite, Green Book ve A Star Is Born filmleri de 5 adaylıkla Vice'ı takip etti.

76. Altın Küre Ödülleri, 6 Ocak'ı 7 Ocak'a bağlayan gece Los Angeles'taki Beverly Hilton Oteli'nde sahiplerine verilecek. Andy Samberg ve Sandra Oh'un sunuculuğunu üstleneceği Altın Küre adayları ise şöyle:

76. ALTIN KÜRE ADAYLARI



DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

BOHEMIAN RHAPSODY

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

VICE

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer”

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Defoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

(A STAR IS BORN)

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

(GREEN BOOK)

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, Vice

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

SİNEMA DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

(ROMA)

EN İYİ SENARYO

Alfonso Cuarón, Roma

Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

(FAVORITE)

EN İYİ ANİMASYON

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

EN İYİ FİLM ŞARKISI

All the Stars, Black Panther

Girl in the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

Shallow, A Star Is Born

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

(KILLING EVE)

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (DRAMA)

Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Richard Madden, Bodyguard

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, The Americans

EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

EN İYİ KADIN DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU (KOMEDİ)

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

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