8. Boğaziçi Film Festivali Majid Majidi filmiyle açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle bu yıl 23 - 30 Ekim'de düzenlenecek festivalin açılışı Majid Majidi'nin dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali Ana Yarışma bölümünde gerçekleştiren ve Rouhollah Zamani'ye Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmi "Sun Children" ile yapılacak.

"Beyond The Clouds" filmiyle 5. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda Türkiye prömiyerini yaparak festivalden En İyi Kurgu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle ayrılan Majid Majidi'nin son filmi "Sun Children", geçimlerini zorlukla sağlayan Ali ve üç arkadaşının hikayesini konu alıyor.

12 yaşındaki Ali ve arkadaşları para kazanmak için ufak suçlar işler ve bir garajda küçük işler yapar. Ailelerinin geçimine katkı sağlamak için verdikleri mücadeleyi izleyen filmde dört arkadaşın bir yeraltı hazinesinin peşindeki macerasına tanıklık ediliyor.

Children of Heaven ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen olan ve "Baran", "The Colour of Paradise", "The Song of Sparrows" gibi filmleriyle Türk sinemaseverlerin yakından takip ettiği Majid Majidi'nin son filmi "Sun Children", Türkiye prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştiriyor.

Oyuncu kadrosunda Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Mehdi Mousavi ve Shamila Shirzad gibi isimlerin yer aldığı film, Fajr Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Prodüksiyon Tasarımı ödüllerinin de sahibi oldu.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.