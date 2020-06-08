Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 170.132'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.692 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 8 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu...

8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

7 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 35 bin 335 testten 914'ü pozitif çıktı, 23 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 170 bin 132 oldu. Toplamda 4 bin 692 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, entübe edilmiş hasta sayısı 274 oldu. 137 bin 969 hasta da iyileşti.

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DÜNYADA KORONA SAYI 7 MİLYONU AŞTI!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 814 bine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 988 bin 545 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494),Rusya (467 bin 673),İspanya (288 bin 390),İngiltere (284 bin 868),Hindistan (247 bin 678),İtalya (234 bin 801),Peru (191 bin 758),Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 169 bin 218’e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler, şöyle sıralandı:

"Fransa (153 bin 634),Şili (127 bin 745),Meksika (113 bin 619),Pakistan (98 bin 943),Suudi Arabistan (98 bin 869),Kanada (95 bin 57),Çin (83 bin 36),Katar (67 bin 195),Bangladeş (65 bin 769) ve Belçika (59 bin 226)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 402 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 422 bin 299 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 175 bin 940 kişi tedavi görüyor.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 128 bin 947 vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 831 bine ulaşırken 752 binden fazla kişi iyileşti.