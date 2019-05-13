8 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde sürüyor
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