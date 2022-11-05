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Haberler Gündem 3. Sayfa 61 yıl hapisle aranıyordu! İzmir'de polis tarafından yakalandı!
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8 ilde yankesicilik yaptı! 61 yıl hapisle aranıyordu!

İzmir'de, 8 ilde yankesicilik suçu ile aranan Ö.P., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 61 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen Ö.P., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi

61 yıl hapisle aranıyordu! İzmir'de polis tarafından yakalandı!
61 yıl hapisle aranıyordu! İzmir'de yakalandı!
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DHA

İzmir'in Buca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde yankesicilik suçundan aranan Ö.P. isimli kadının Buca ilçesinde olduğunu tespit etti.

PAZAR YERİNDE YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir pazar yerinde yakaladı.

61 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 61 yıl hapis cezası bulunan Ö.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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