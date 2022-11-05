61 yıl hapisle aranıyordu! İzmir'de yakalandı!

İzmir'in Buca ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde yankesicilik suçundan aranan Ö.P. isimli kadının Buca ilçesinde olduğunu tespit etti.
PAZAR YERİNDE YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi bir pazar yerinde yakaladı.
61 YIL HAPİS CEZASI VARDI
Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan hakkında 61 yıl hapis cezası bulunan Ö.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği öğrenildi.
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