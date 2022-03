8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, başımızın onlar sayesinde dik, gurumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyf ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz. Kadınlar Günü kutlu olsun.

Dünyadaki tüm güçlerden daha büyük bir şey var; bir kadının gülüşü! Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Bütün bu çaba bir günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamak için değil, her günü Mutlu Kadınlar Günü kılmak için! Bu uğurdaki çabalarınız için minnettarız, gününüz kutlu olsun!

Her şey bir kadınla başlar. Hayat bir kadınla başlar. En büyük aşk O'nunla başlar. Kadınların bize her gün verdiği her şeyi takdir etmek ve sevmek bizim görevimizdir. Kadehlerimizi kadınlar için kaldıralım! Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!