İzmir'in Torbalı ilçesinde, daha anne karnındayken yakalandığı MOPD Tip2 hastalığı nedeniyle 8 yaşında olmasına rağmen boyu 70 santimetre olan, başı yaşıtlarına göre küçük olan ve iskelet bozukluğu bulunan Burak Özbek'in gelişimi son yıllarda tamamen durdu. Bedriye Özbek (33),beynin sağ tarafındaki damarlarında da tıkanıklık bulunan oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

BOYU BUGÜNE KADAR 35 SANTİMETRE UZADI

DHA'nın haberine göre; Bedriye Özbek, 9 yıl önce 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. Anne karnındayken bebeğinin cücelik, iskeletsel anomaliler ve olağandışı küçük baş boyutu olarak nitelenen ve ender görülen Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism (MOPD) Tip 2 hastası olduğu belirlendi. Buna rağmen Özbek, 'Burak' adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. 35 santimetre boyunda doğan ve doğumundan itibaren de tedavisine başlanan Burak, şu an 8 yaşına geldi. Boyu bugüne kadar sadece 35 santimetre uzadı. 9 aylık bebek kıyafetleri giyen Özbek'in gelişimi son yıllarda daha da durdu. Son bir yılda boyu sadece 1 santimetre uzadı. Özbek, kol ve bacaklarındaki kemiklerin incelmesi, omurgasında yana eğrilik ve bilek kemiklerinin kısalması gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Bedriye Özbek, beyninin sağ tarafındaki damarlarda tıkanma da bulunan oğlu Burak Özbek'e, doktorların fiziki gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle müdahalede bulunamayacaklarını söylediğini belirtti.

OĞLUNA ÇARE ARIYOR

Konuşma ve zekasında herhangi bir sorun olmayan oğlunun hastalığı nedeniyle günlük yaşamda zorlandığını anlatan Özbek, "Oğlum evde özel eğitim görüyor. Yaşıtlarının kendisinden daha uzun olduğunu görünce üzülüyor. Bu durum onun psikolojisini bozuyor. Doktorlar oğlumun en fazla 1 metre 35 santimetre boyunda olabileceğini söylemişlerdi. Ancak, son bir yılda uzaması neredeyse durdu. Eğer biricik evladımın hastalığına çare varsa yetkililerden ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Belki bir çaresi vardır. Gözümün önünde eriyip, gitmesine gönlüm razı olmuyor. Oğlumun tedavisi konusunda bize yardımcı olunması bizi hayata bağlar, moralimizi yükseltir" dedi.

Özbek, diğer 2 çocuğunda ise hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını kaydetti. Hastalığına rağmen umudunu kaybetmeyip, etrafına neşe saçan Burak Özbek ise "Sağlığıma kavuşacağım günü iple çekiyorum. Ben de yaşıtlarım gibi rahat bir şekilde koşup, oynamak istiyorum" dedi.