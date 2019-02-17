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üzere
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 81 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin 673 kişi yakalandı.
Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik işbirliğiyle Türkiye çapında düzenlenen operasyonlarda asayiş, terör ve narkotik olayların önlenmesi amacıyla dün operasyon yapıldı.
UYGULAMA 4 BİN 623 NOKTADA YAPILDI
Uygulamada çerçevesinde, 13:00-16:00 saatleri arasında AVM'lerde, meydanlarda, fuarlarda, metruk binalarda, kamu binaları çevrelerinde, bulvar ve caddelerde, garlarda, limanlarda, otogarlarda, parklarda 58 bin personel ve 235 köpekle 4 bin 623 noktada arama yapıldı.
3 BİN 673 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
575 bin 163 kişinin sorgulandığı aramalarda, 147 bin 580 araç denetlendi, 18 bin 643 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 3 adam öldürme, 4 yağma, 52 yaralama, 30 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 19 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 9 kaçakçılık, 4 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 4 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 3 bin 511 diğer suçlardan olmak üzere toplam 3 bin 673 aranan şüpheli yakalandı.
944 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Ayrıca uygulama sonucunda; 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 adet kurusıkı tabanca, bin 671 adet mermi, 17 adet kesici/delici alet, 305 gr esrar, 2 gr eroin, 27 gr kokain, 1,1 gr bonzai, 39,8 gr metanfetamin, 15 adet ecstasy, 33 litre kaçak içki, bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. 4’ü çocuk olmak 94 kayıp şahıs bulunurken bin 830 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 179 kişi gözaltına alındı, 13 adet iş yeri kapatıldı, 221 adet aranan araç yakalandı ve 944 adet araç trafikten men edildi.
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