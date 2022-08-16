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828 yıllık tarihi Yenice Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23. kilometresinde bulunan ve Selçuklular tarafından inşa edilen tarihi Yenice Hanı'nın turizme kazandırılması isteniyor

828 yıllık tarihi Yenice Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor
İçi köstebek yuvasını andırıyor... 828 yıllık!
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İHA

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23. kilometresinde bulunan 828 yıllık Yenice Hanı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

İHA'nın haberine göre tarihi yapının yok olmasına tepki gösteren Yenice köyü sakinleri, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yenice Hanı'nın restore edilmesini istiyor.

Yenice köyünün eski muhtarı Sait Açıkgöz, "Tarihi eserler, kısa yoldan zengin olma hayali kuran hırsızlara teslim edildi. 1980 yılına kadar han olarak kullanılan 828 yıllık tarihi yapının içi adeta bir köstebek yuvasını andırıyor. Defineciler, hanın içerisinde bulunan kitabe ve değerli taşları söküp götürmüşler" dedi.

Açıkgöz, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin tarihi yapıyı ayağa kaldırmak için çaba göstermesini istedi.

Selçuklular tarafından inşa edilen tarihi hanın Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de hizmet verdiği öğrenildi.

Çaldıran Savaşı’ndan dönen Yavuz Sultan Selim’in 828 yıllık tarihi handa bir gece mola verdiği, aynı handa Evliya Çelebi’nin de defalarca kaldığı rivayet ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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