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        Haberler Sağlık 83 yaşında kornea nakledildi: 10 yıldır bekliyordum | Sağlık Haberleri

        83 yaşında kornea nakledildi: 10 yıldır bekliyordum

        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen 46 yaşında bir erkek organ bağışçısından alınan kornea, Nasip Dilmeç'e (83) nakledildi. Dilmeç, "Görmeye başladım hocam, Allah razı olsun. Sen olmasaydın benim gözüm kapanırdı, gözümü sen açtın. 10 yıldır kornea bekliyordum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Elinize kolunuza sağlık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:56
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        83 yaşında kornea nakledildi: 10 yıldır bekliyordum
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        Amasya’da vefat eden bir erkek donörden alınan kornea, başarılı şekilde nakledilerek operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

        Kornea nakil ameliyatı hakkında konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladık.

        Operasyonu gerçekleştirebilmek için hocalarımızla birlikte uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttük. 46 yaşındaki bir donörden temin ettiğimiz sağlıklı korneayı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik. Dilerim bu operasyon, hastamızın yeniden görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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        "AMELİYATI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

        Ameliyatı gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim üyesi Emre Aydın, “83 yaşında hastamız daha önce bir katarak ameliyatı oluyor. Yaşa bağlı olarak gelişen, korneanın en alt tabakasının işlev kaybı anlamına gelen endotel yetmezliği sonucunda, hastada kornea beyazlaşması meydana geliyor.

        Dış merkezlerde yaklaşık 2,5 yıldır nakil sırası bekliyor. Hasta bana başvurduğunda ben yakında donanımları tamamlayacağımızı ve ameliyatını gerçekleştirebileceğimizi ilettim. Bugün de yeteri donanım sağlandıktan sonra, gerekli prosedürler hallolduktan sonra ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.

        Bölge hastanesi olarak, Ankara’ya ve İstanbul’a gitmek zorunda kalan hastalarımızı mağdur etmemek ve bölge halkına faydalı olabilmek adına, bu tür ameliyatları bundan sonra da hastanemizde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hastalarımıza inşallah şifa olur” diye konuştu.

        "GÖZÜMÜ SEN AÇTIN"

        Dr. Aydın, Nasip Dilmeç’in ameliyattan sonraki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Başarıyla ameliyat olduğunu söyleyen Dilmeç, “Görmeye başladım hocam, Allah razı olsun. Sen olmasaydın benim gözüm kapanırdı, gözümü sen açtın. 10 yıldır kornea bekliyordum. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Elinize kolunuza sağlık” ifadelerini kullandı.

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