83 yaşında kornea nakledildi: 10 yıldır bekliyordum

Amasya’da vefat eden bir erkek donörden alınan kornea, başarılı şekilde nakledilerek operasyon sorunsuz şekilde tamamlandı.

Kornea nakil ameliyatı hakkında konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez yapılan bir kornea nakli ameliyatını başarıyla tamamladık.

Operasyonu gerçekleştirebilmek için hocalarımızla birlikte uzun süredir yoğun bir çalışma yürüttük. 46 yaşındaki bir donörden temin ettiğimiz sağlıklı korneayı başarılı bir şekilde hastamıza naklettik. Dilerim bu operasyon, hastamızın yeniden görmesine vesile olur. Bir göz hekimi olarak böyle bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tüm ekibimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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"AMELİYATI BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Ameliyatı gerçekleştiren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim üyesi Emre Aydın, “83 yaşında hastamız daha önce bir katarak ameliyatı oluyor. Yaşa bağlı olarak gelişen, korneanın en alt tabakasının işlev kaybı anlamına gelen endotel yetmezliği sonucunda, hastada kornea beyazlaşması meydana geliyor.