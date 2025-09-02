86 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 86 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde aşevini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı.

Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva Mahallesi'nde Vahde stadyumu çevresindeki apartman dairelerinin hedef alındığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki Suveydi Nasr yakınlarında Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu, 2 kişi hayatını kaybetti.

REKLAM

Kentin güneybatısındaki Rimmal Mahallesi'nde aşevinin İsrail savaş uçaklarıyla vurulması sonucu 3 kişi öldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesine düzenlediği saldırıda Filistinli Foto Muhabiri Cihad Salim hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gazze kentinin güneyinde İsrail ordusunun Zeytun Şehitleri Okulu çevresini bombalaması sonucu Filistinli bir kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ni hedef alan saldırılar İsrail ordusuna ait helikopter, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini vurdu, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Cisr bölgesi yakınlarında bir apartman dairesinin havadan hedef alındığı saldırıda anne-baba ve çocuklarından oluşan 5 kişilik aile katledildi. İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan ile güneyindeki Zeytun mahallelerinde konutları patlayıcılarla yıktı, savaş uçaklarıyla şiddetli saldırılarını sürdürdü. REKLAM İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'de Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı, 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin batısında yer alan Bahr Caddesi'nde insani yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateşte yaralanan 1 Filistinli de yaşamını yitirdi. İsrail'in vurduğu evden 11 cenaze çıkarıldı, 7 çocuk hala enkaz altında Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun vurduğu evden 3'ü çocuk, 2'si kadın 11 cenaze çıkarıldığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Basal, biri 1,5 yaşında 7 çocuğun ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.

İsrail yine insani yardım bekleyenleri hedef aldı İsrail askerleri ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Bölgesinde yardım dağıtım noktası yakınlarındaki Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 9 Filistinli öldürüldü. REKLAM Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kissufim bölgesi yakınlarında insani yardım bekleyenleri hedef alan dünkü saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının bir eve düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi. Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde bir çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan bir kişi de hayatını kaybetti. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtıkları Morag Koridoru çevresinde insani yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda biri kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Han Yunus'un güneyindeki El-Mevasi bölgesinde bir çadır İHA ile hedef alındı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.