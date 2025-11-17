86 yaşında, arazisinde 54 farklı organik meyve yetiştiriyor

19 Mayıs ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Nedim Taflan, 36 dönüm arazisinde hiçbir kimyasal kullanmadan 54 çeşit meyve yetiştiriyor.

Ürünlerini Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderdiğini anlatan Taflan, bahçesindeki tüm bakım ve ihtiyaçları tek başına karşıladığını söyledi.

Honduras’tan pepino, Yunanistan’dan çeşitli üzüm türleri ve kamkat gibi Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştirdiğini belirten Nedim Taflan, “Şu anda bahçemde 54 farklı meyve çeşidi var. Saymak gerekirse; taflan, ceviz, fındık, elma, armut, kivi ve çeşitli üzüm türleri bulunuyor.

Erik ve erik çeşitleri de var, limon yetiştiriyorum. Halk arasında pek bilinmeyen kamkat meyvesi de mevcut. Kamkat, portakalın küçük halidir; turşularda kullanılır ya da olduğu gibi meyve olarak yenir. Fındığın da iki çeşidini yetiştiriyorum; biri Giresun yağlısı, diğeri çakıldak fındık. Ayrıca pepino meyvesi yetiştiriyorum, onu da Honduras’tan getirttim. Üzüm fidanlarımı ise Yunanistan’dan kendi elimle getirdim, diktim, büyüttüm” diye konuştu.