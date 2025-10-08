9 Ekim ne günü? Dünya Posta Günü anlam ve önemi nedir?
Miladi takvime göre yılın 282'nci gününe girildi. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise törenler ve etkinliklerle anılmaktadır. 9 Ekim 1874 İsviçre'de başlayan Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) yıldönümü Dünya Posta Günü olarak kutlanan uluslararası bir gündür. İşte 9 Ekim'de dünyada kutlanan özel günler...
Ekim ayında sekiz gün geride kaldı. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günlerde bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenirken, milli bayramlar törenlerle kutlanmaktadır. Peki, 9 Ekim ne günü? Dünya Posta Günü anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...
9 EKİM NE GÜNÜ?
Dünya Posta Günü, her yıl 9 Ekim'de, 1874'te İsviçre'de başlayan Evrensel Posta Birliği'nin (UPU) yıldönümünde gerçekleşen uluslararası bir gündür .
9 Ekim ilk olarak 1969'da Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen UPU Kongresi'nde Dünya Posta Günü olarak ilan edildi . Öneri, Hindistan heyetinin bir üyesi olan Shri Anand Mohan Narula tarafından sunuldu. O zamandan beri, Dünya Posta Günü posta hizmetlerinin önemini vurgulamak için tüm dünyada kutlanıyor.
9 EKİM'DE YAŞANAN BAZI OLAYLAR
1238 - Jaime I, Valensiya'yı alarak Valensiya Krallığı'nı kurdu.
1264 - Kastilya Krallığı, 711 yılından beri Endülüs Müslüman yönetiminde olan Jerez de la Frontera'yı aldı.
1446 - Kore'de Hangul alfabesi yayımlandı.
1514 - Fransa Kralı XII. Louis ile Mary Tudor evlendi.
1558 - Venezuela'da, Mérida şehri kuruldu.
1829 - Friedrich Parrot ile beraberindeki ekip, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı başardı.
1854 - Kırım Savaşı'nda Sivastopol kuşatması başladı.
1888 - Washington Anıtı resmen açıldı.
1914 - I. Dünya Savaşı: Anvers (Belçika), Alman güçlerinin eline geçti.
1936 - Hoover Barajı'ndan 266 mil uzaklıktaki Los Angeles'a (Kaliforniya) elektrik verilmeye başlandı.
1944 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakan'ı Şükrü Saracoğlu, resmi tören ile Anıtkabir'in temelini attı.
1944 - Birleşik Krallık, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, Birleşmiş Milletler(BM)'in kurulacağını açıkladı.
1953 - Amerikalı Kadın yüzücü Florence Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.
1957 - Tibet, Çin'e bağlandı.
1962 - Uganda, Büyük Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1967 - Ernesto Che Guevara, yakalandıktan bir gün sonra, Bolivya'da infaz edildi.
1970 - Kamboçya'daki sağcı darbenin ardından Kmer Cumhuriyeti ilan edildi.
1981 - Fransa'da ölüm cezası kaldırıldı.
1997 - İtalyan oyun yazarı Dario Fo, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
2004 - Afganistan'da ilk demokratik seçimler yapıldı.
2005 - Birleşik Krallık Demiryolları'nda, tütün mamulleri kullanımı tamamen yasaklandı.
2005 - Çin, Everest tepesinin yüksekliğinin 8.848,43 m olduğunu resmi olarak açıkladı.
2006 - Google, YouTube'u 1,65 milyar dolara aldığını açıkladı.
2006 - Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, Gana'lı Kofi Annan'ın yerine 1 Ocak 2007'den itibaren göreve başlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne seçildi.
2006 - Kuzey Kore, nükleer bir deneme yaptığını açıkladı.
2007 - "Dev Manyetik Direnç"ile (GMR) ilgili çalışmalarından ötürü Albert Fert (Fransız) ve Peter Grünberg (Alman)Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.
2008 - Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Jean-Marie Gustave Le Clézio kazandı.