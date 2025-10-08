Ekim ayında sekiz gün geride kaldı. Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günlerde bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlenirken, milli bayramlar törenlerle kutlanmaktadır. Peki, 9 Ekim ne günü? Dünya Posta Günü anlam ve önemi nedir? İşte detaylar...