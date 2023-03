95. Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

95. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buluyor.

En İyi Film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – Balina - Charlie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Özgün Senaryo: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley (Miriam Toews'un aynı isimli romanından)

En İyi Animasyon: Pinokyo – Guillermo del Toro

En İyi Uluslararası Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Almanya) – Yönetmen, Edward Berger.

En İyi Belgesel Film: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ve Shane Boris