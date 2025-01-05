A Milli Erkek Hentbol Takımı, Karpat'a veda etti
Uluslararası Karpat Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, Sırbistan'a 35-30 mağlup oldu ve organizasyonu tamamladı.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 35-30 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Romanya'nın Piteşti kentinde düzenlenen turnuvadaki son maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 17-16 geride kapatan milliler, karşılaşmadan 35-30 mağlup ayrılarak Karpat Turnuvası'nı tamamladı.
Turnuvada oynadığı 3 maçı da kaybeden Türkiye, Romanya'ya 35-26, Gürcistan'a ise 32-27 yenildi.