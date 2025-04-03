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        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi!

        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:47
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        Bizim Çocuklar, FIFA'da bir basamak yükseldi!
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        A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.

        Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.

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        İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.

        Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

        Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

        Sıra Takım Puan Değişim
        1 Arjantin 1886,16 -
        2 İspanya 1854,64 +1
        3 Fransa 1852,71 -1
        4 İngiltere 1819,2 -
        5 Brezilya 1776,03 -
        6 Hollanda 1752,44 +1
        7 Portekiz 1750,08 -1
        8 Belçika 1735,75 -
        9 İtalya 1718,31 -
        10 Almanya 1716,98 -
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