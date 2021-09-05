A Milli Futbol Takımı Hollanda'da

Grubunda dün deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım, İspanya'nın Malaga kentinden Türk Hava Yolları´na ait özel bir uçakla Amsterdam Schiphol Havalimanı'na geldi. Sonrasında kamp yapacağı otele hareket eden A Milli Takım, Hollanda´daki ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı yapacak. Milli takım, maç öncesi son çalışmasını ise yarın akşam Amsterdam Arena'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında basının karşısına çıkacak.