Haberler Dünya Filistin'e destek veren iklim aktivisti Thunberg'in sözü kesildi

Afgan ve Filistinli kadınları sahneye davet eden iklim aktivisti Thunberg'in sözü kesildi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki "İklim ve Adalet Yürüyüşü"nde sahneye Afgan ve Filistinli kadınları davet etti. Sahneye fırlayan bir kişi Thunberg'in elinden mikrofonu almaya çalıştı Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2023 - 07:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:28 facebook

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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı iklim protestosunda sahneye davet ettiği bir Filistinli ve Afgan kadının konuşmasının ardından sözü kesildi.

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Thunberg, Amsterdam'daki iklim protestosunda, "ezilenlerin ve özgürlük için mücadele edenlerin" sesini dinlemenin gerekliliğine vurgu yaparak, Sahar Shirzad adında bir Afgan kadın ile bir Filistinli kadını sahneye davet etti.