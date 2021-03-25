Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, grubun ilk maçında dün Hollanda'yı 4-2 yenerek elemelere iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, Norveç karşılaşması öncesi ilk idmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde duran milliler, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Hollanda maçında forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

A Milli Takım, yarın sabah Norveç karşılaşmasının oynanacağı İspanya'nın Malaga kentine gidecek. Ay-yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını bu kentteki La Rosaleda Stadı'nda yapacak.

OZAN KABAK’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

A Milli Futbolcu Ozan Kabak'ın 21. yaş günü, ay-yıldızlıların kamp yaptığı Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki Hollanda galibiyetin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu vurguladı. Kendisi için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren Ozan Kabak, aynı başarıyı Norveç'te de tekrarlamak istediklerini söyledi.