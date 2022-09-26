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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

UEFA Uluslar C Ligi'ndeki son maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takımımız son iki maçtaki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Şenol Güneş'le yolların ayrılmasından sonra Dünya Kupası play-off'larını geçemeyen ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde de küme düştükten sonra nispeten toparlanarak B Ligi'ne dönse de grup aşamasını kötü kapattı

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  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, hayal kırıklığı yaşattı.

     

     
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan milli takım, grubun zayıf ekiplerinden Faroe Adaları karşısında da kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

     
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Milli takım son dönemde elde ettiği kötü sonuçlarla düşüş yaşadı. UEFA Uluslar B Ligi'nde sergilediği kötü performansın ardından küme düşerek büyük bir başarısızlığa imza atan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası elemelerine ise iyi bir başlangıç yapmıştı.

     
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Söz konusu elemelere 4-2'lik Hollanda galibiyetiyle başlayarak büyük bir çıkışa imza atan milliler, ardından deplasmanda Norveç'i 3-0 yenmiş ve grubunda liderlik için büyük fırsat yakalamıştı.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Gruptaki 3. maçında evindeki Letonya beraberliğiyle ilk puanlarını kaybeden ay-yıldızlılar, 2,5 aylık bir aranın ardından bu kez Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etti.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Dünya Kupası elemelerindeki başarılı performansıyla finallere giden milli takım, büyük bir hayal kırıklığı yaşattı ve gruptan çıkma başarısı gösteremedi.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Milliler, grubundaki 3 maçta puan dahi alamazken, tek gol atıp kalesinde 8 gol gördü ve elendi.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    TEKNİK ADAM DEĞİŞTİ

    Alınan başarısız sonuçların ardından gözünü yeniden Dünya Kupası elemelerine çeviren ay-yıldızlılarda bu süreçte önemli bir değişim yaşandı.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenilen millilerde teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılırken, yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz göreve getirildi.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Kuntz yönetiminde elemelerde kalan 4 müsabakada 10 puan toplayan ay-yıldızlılar, grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Söz konusu turda Portekiz ile eşleşen milliler, rakibine 3-1 yenilerek finallere gitme fırsatını değerlendiremedi.

     
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    B LİGİ'NE DÖNSEK DE SONUÇLAR ÜZDÜ

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla C Ligi'nden B Ligi'ne yükselmesine rağmen 1. Grup'taki son iki maçında aldığı kötü sonuçlarla eleştirilere maruz kaldı.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Kendisine göre nispeten çok daha güçsüz ülkelerin bulunduğu 1. Grup'ta ilk 4 maçta gol dahi yemeyen ay-yıldızlılar, 14 gol atarak 12 puan topladı.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Dünya Kupası elemelerindeki iyi sonuçlar sonrası Avrupa Şampiyonası Finalleri'ndeki hayal kırıklığını engelleyemeyen milli takım, aynı sıkıntıyı UEFA Uluslar Ligi'nde de yaşadı.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Milliler, uluslar ligindeki iyi sonuçlar sonrası Lüksemburg ile evinde berabere kalıp, Faroe Adaları'na ise mağlup oldu.
  • A Milli Futbol Takımı, son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı

    Sıralamada kendisinden çok daha geride bulunan Lüksemburg'dan evinde 3 gol yiyen, bir puanı ise son dakikalarda attığı golle kurtaran ay-yıldızlılar, Faroe Adaları'nın da iki golüne engel olamadı.

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