A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti - Diğer Haberleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti - Diğer Haberleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti A Milli Hentbol Takımı, EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A grubu üçüncü ve son maçında İsveç'e 47-19 mağlup olarak, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyona veda etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:48 facebook

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