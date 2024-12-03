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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti - Diğer Haberleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, şampiyonaya veda etti

        A Milli Hentbol Takımı, EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A grubu üçüncü ve son maçında İsveç'e 47-19 mağlup olarak, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyona veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 03.12.2024 - 09:48
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        Milli hentbolcular veda etti!
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        EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası A grubu üçüncü ve son maçında A Milli Hentbol Takımı, İsveç’e 47-19 yenilerek tarihinde ilk kez katıldığı organizasyona veda etti.

        Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fonix Arena'da oynanan karşılaşmaya Milliler; Merve, Yasemin, Aslı, Elif Sıla, Nur Ceren ve Emine, Döne Gül ilk 7’si ile başladı.

        Maça etkili başlayamayan Ay-yıldızlılar, 10. dakikayı 8-3 geride geçti. İsveç kalan bölümlerde farkı açınca devre 25-12 İsveç üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda kaleci Yağmur Bembeyaz, rakibine kale alanı dışında yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        İkinci yarıda da farkı kapatamayan Milliler, karşılaşmayı 47-19’luk skorla kaybetti.

        Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, ilk kez katıldığı Avrupa Hentbol Şampiyonası’na ön turdan veda etti.

        A Grubu'nda Macaristan 6 puanla grubu lider, İsveç de 4 puanla 2. sırada tamamlayarak Ana Tur maçlarında mücadele etme hakkı elde etti.

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