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        Haberler Spor Diğer Hentbol A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinin ilk Avrupa Şampiyonası maçında mağlup oldu - Diğer Haberleri

        A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinin ilk Avrupa Şampiyonası maçında mağlup oldu

        Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan'ın Debrecen kentinde Macaristan ile karşılaştığı müsabakayı 30-24'lük skorla kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:03
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        A Milli Kadın Hentbol Takımımız mağlup!
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        A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinin ilk Avrupa Şampiyonası'na mücadelesine Macaristan karşısında çıktı. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da oynanacak müsabaka öncesinde açılış gösterisi seyircilerle buluştu. Ardından şampiyonanın açılış karşılaşması olan Macaristan - Türkiye oynadı. Maçın ilk yarısı 13-8 Macaristan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Macaristan, sahadan 30-24’lük galibiyetle ayrıldı.

        TARİHE GEÇEN GOL YASEMİN ŞAHİN'DEN

        A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ilk golünü Yasemin Şahin kaydetti. Set oyununda sol kanatta topla buluşan Yasemin Şahin, iki oyuncunun arasına girerek şutunu çekti ve Türk hentbol tarihine geçen golü kaydetti.

        BETÜL YILMAZ'IN FAIR-PLAY MESAJI PAYLAŞILDI

        Karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz'ın fair-play mesajı video görüntü olarak salondakilerle paylaşıldı. Yılmaz, sporun fair-play ruhunu ve birleştiriciliğini vurguladığı konuşmasında centilmence bir müsabaka olması temennisinde bulundu.

        2 BİN 927 SEYİRCİ İZLEDİ

        Öte yandan Macaristan'ın Debrecen kentindeki 6 bin 500 kapasiteli Fönix Arena'da oynanan karşılaşmayı 2 bin 927 biletli seyirci takip etti.

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