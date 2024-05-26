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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:57
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        A Milli Takım'da EURO 2024 mesaisi
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        A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarına devam etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, şampiyona öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

        Antrenman öncesinde kampta bulunan futbolculara kuvvet ve dayanıklılık testleri uygulanırken, daha sonra saha antrenmanına geçildi.

        Isınmanın ardından rondo ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapılan idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

        A Milli Takım, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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