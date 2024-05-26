A Milli Takım'da, EURO 2024 hazırlıkları devam ediyor A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 finalleri öncesinde İtalya ve Polonya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 26.05.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:57 facebook

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