A Milli Takım'da İsmail Yüksek İspanya maçında yok!
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız'da İsmail Yüksek, İspanya maçında cezalı duruma düştü.
15.11.2025
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti.
Ay-yıldızlılarda 89. dakikada İsmail Yüksek, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
26 yaşındaki futbolcu, 18 Kasım Salı günü İspanya ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
