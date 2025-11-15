Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da sakatlık şoku: Kaan Ayhan - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da sakatlık şoku: Kaan Ayhan

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız'da Kaan Ayhan, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        Giriş: 15.11.2025 - 21:47 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:47
        A Milli Takım'da sakatlık şoku!
        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti.

        Ay-yıldızlılarda 61. dakikada Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, 81. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

        Kaan Ayhan'ın yerine Atakan Karazor oyuna dahil oldu.

