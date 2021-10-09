Teknik Direktör Stefan Kuntz ile Yardımcı Antrenörler Kenan Koçak ve Jan-Moritz Lichte yönetimindeki saha çalışmasına, dün akşam oynanan Norveç müsabakasının 11'inde yer almayan futbolcular katıldı. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çift kale taktik çalışmaları yapıldı. Kaleciler de Kaleci Antrenörü Michael Rechner nezaretinde idmanlarını gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise Fiziksel Performans Antrenörü Axel Busenkell gözetiminde fitness salonunda bir yenilenme idmanı yaptı.

A Milli Takım, bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan Letonya'nın başkenti Riga'ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, daha sonra kamp oteline geçecek ve yarınki son antrenman öncesi istirahate çekilecek.