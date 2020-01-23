A Spor yayın akışı Galatasaray Çaykur Rizespor maçına sayılı dakikalar kala sporseverler tarafından araştırılıyor. A Spor ekranlarında yayınlanacak Galatasaray Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta? İşte, A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
A SPOR 23 OCAK YAYIN AKIŞI
Sabah Sporu | canlı
ZTK Maç Özet
Spor Ajansı | canlı
BTC TURK Y. MALATYASPOR-DG SİVASSPOR | canlı-ZTK
Maksimum Spor| canlı
Y.DENİZLİSPOR-TRABZONSPOR | canlı-ZTK
Ana Haber | canlı
GALATASARAY-ÇAYKUR RİZESPOR | canlı-ZTK
Türkiye’nin Kupası | canlı
Son Sayfa | canlı
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal.
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