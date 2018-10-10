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A101 11 Ekim Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta indirimli ne var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101'de bu hafta televizyondan çamaşır makinesine, akıllı telefondan buzdolabına, elektrikli süpürgeden masaya pek çok üründe indirim fırsatı var. Ayrıca mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünler de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte 11 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

10.10.2018 - 17:05 | Güncelleme:

A101 aktüel ürünler kataloğu, yarın A101 raflarındaki indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda ise beyaz eşya ve teknoloji cihazlarının yanı sıra, çok sayıda mutfak gereci ve ev tekstili ürünü ile gıda ürünleri öne çıkıyor. 11 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 11 EKİM

Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV 1399 TL
Seg SCM 9100 Çamaşır Makinesi 999 TL
Honor 7C Cep Telefonu 1399 TL
HI-LEVEL 16GB SD Kart 22,95 TL
Regal Tezgah Seviyesi Buzdolabı 399 TL
Sinbo Elektrikli Izgara 119 TL
Sinbo Yumurta Pişirme Makinesi 29,95 TL
Sinbo Cam Dijital Baskül 29,95 TL
Arzum Easyforce Elektrikli Süpürge 249 TL.
Voit Boks Torbası 39,95 TL

Masa Tenisi Seti 9,95 TL
Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL
Olta Takımı 39,95 TL
Yağmur Çizmesi 49,95 TL
Kale Termos 44,95 TL
Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL
Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL
Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL
Oyuncak Bebek 5,95 TL
Kitap çeşitleri 3,95 TL
Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL
Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL
Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL
Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL
Banyo Havlusu 9,95 TL
Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL
Katlanabilir Masa 49,95 TL
Çöp Kovası 3,50 TL
Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL
Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL
Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL

11 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

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