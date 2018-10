Her hafta bir birinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in çalışma saatleri merak ediliyordu. A101 sabah saat kaçta açılıyor ve akşam kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtını arayanlar için A101 hakkında bilgileri derledik. İşte 2018 yılı A101'in çalışma saatleri...

A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

“A101 harca harca bitmez” sloganı ile "Hard discount” konseptinde işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz. A101'in çağrı Merkezi numarası ise 444 0 101'dir.

A101 İLETİŞİM

En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

A101'DE HANGİ ÜRÜN GRUPLARI VAR?

İçecek Grubu

Su, Meyve Suları, Maden Suları, Gazlı İçecekler, Çay, Kahve, Toz İçecekler, Şalgam Suyu, Sporcu İçecekleri, Enerji İçeceği

Süt ve Sütlü Mamüller

Süt, Yoğurt, Ayran, Tereyağı, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Krem Peynir, Özellikli Peynirler, Hazır Tatlılar

Et ve Etli Mamüller

Taze Tavuk Eti Tabaklı, Taze Tavuk Eti Poşetli, Pişirilmeye Hazır Et Ürün, Sucuk, Sosis, Salam, Yumurta, Jambon

Bakliyat ve Unlu Mamüller

Makarnalar, Ekmek, Pirinç, Bakliyat, Unlar, Pudingler, Şeker, Yufka, Krem Şanti, Kakao, Maya, Pasta Sosları, Buğday Nişastası, Mantı, İrmik, Kuru Tatlılar

Kuruyemişler ve Cips Ürünleri

Kahvaltılıklar

Zeytin, Reçel, Bal, Gevrekler, Helva, Musli, Ezmeler, Kahvaltılık Sos

Bisküvi ve Şekerleme

Bisküvi, Krakerler, Kekler, Gofretler, Çikolata ve Çikolata Barlar, Şekerlemeler, Cikletler, Vitaminler, Çocuk Maması, Etimek, Grissini

Konserve ve Baharatlar

Baharatlar, Bulyon, Çorba, Hazır Yemek, Ketçap, Mayonez, Konserve, Sirke, Soslar, Turşular, Tuz, Kabartma Tozu / Vanilin, Harçlar, Közlenmiş Ürünler

Margarin ve Sıvı Yağlar

Meyve ve Sebzeler

Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler

Deterjan ve Temizlik Ürünleri

Toz Deterjan, Bulaşık Deterjanı, Çamaşır Suyu, Yumuşatıcı, Bez ve Süngerler, Bulaşık Teli ve Eldiveni, Lavabo Fayans, Sert Yüzey Temizleyici, Çözücü, Koku Giderici, Sabun, Cam Temizleyici, Halı Temizleyici, Arap Sabunu, Sıvı Deterjan

Kağıt Ürünleri

Çocuk Bezi, Hijyenik Ped, Kağıt Havlu, Kağıt Mendil, Kağıt Peçete, Tuvalet Kağıdı, Islak Kağıt Ürünleri

Kozmetik Ürünleri

Bebek Bakım Ürünleri, Ağız Bakım, Kremler ve Losyonlar, Deo-Edt-Roll On Stick, Kolonyalar, Pamuk ve Kulak Çubuğu, Saç Bakım, Sağlık Ürünleri, Traş Ürünleri, Vücut Bakım, Sıvı Sabun, Yüz Bakım

Gıda Dışı

Çoraplar, Folyo - Streç Film, Bardak, Plastik Torbalar, Piller, Kişisel Bakım, Kibrit ve Çakmak, Aydınlatma Gereçleri, Ayakkabı Boyası ve Sünger, Bijuteri, Kontör

