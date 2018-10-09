A101 aktüel ürünler kataloğunda, haftanın yıldızları ve çok al az öde ürünleri dikkatleri çekiyor. A101 haftanın yıldızlarında kahvaltılık ürünler öne çıkarken, çok al az öde ürünlerinde de peynir, kola, çikolata, kahve ve temizlik ürünleri dikkatleri çekiyor. A101 ayrıca internet alışverişi dönemini başlattığını resmen duyurdu. İşte A101 6 - 12 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve A101 internet alışverişi için detaylar...

A101 İNTERNET ALIŞVERİŞİ NASIL YAPILIR?

A101 resmi internet sayfası üzerinden internet alışverişi dönemini başlattığını duyurdu. A101'de internet üzerinden alışveriş yapmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 6 - 12 EKİM

A101 6 - 12 ekim tarihleri arasında indirimli fiyatlarla raflarda olacak ürünleri şöyle:

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