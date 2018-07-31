A101 2 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yer alan kurbanlıklar dikkatleri çekiyor. Uygun fiyata dana ve koç satışının yapıalcağı A101'de taksit imkanı da dikkatleri çekiyor. Honor 9 Lite cep telefonu uygun fiyatıyla 2 Ağustos'tan itibaren raflardaki yerini alacakken çok sayıda küçük ev aleti, mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri indirimli fiyatıyla alıcıların önüne çıakcak. İşte A101 2 Ağustos 2018 aktüel ürünler listesi...

2 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Karaman koç 14 -16kg (kemikli)1.045 TL peşin fiyatına 4 taksit

Dana (1/7) hisseli 18 - 20kg (kemiksiz) 995 TL peşin fiyatına 4 taksit

Huawei Honor 9 lite cep telefonu 1.199 TL

Sunnny saç kurutma makinesi 49,95 TL

Aprilla saç düzleştirici fırça 55 TL

Sinbo waffle makinesi 49,95 TL

Kiwi çay makinesi 74,95 TL

Lisanslı pipet bardak 4,95 TL

Plastik kase 1,95 TL

Alaska saklama kabı 4,95 TL

Detoks matara 9,95 TL

Çok amaçlı organizer sepet 2,95 TL

ve pek çok gıda, temizlik ürünü A101 raflarında olacak.

A101 2 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ