A101, BİM, ŞOK Ağustos 26-29 Ağustos 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?
BİM, ŞOK ve A101 marketleri 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünleri yayınladı. Bu hafta da elektronik eşyalardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi malzemelerine kadar pek çok kategoride ürün indirimli fiyatlarla satışa çıktı. Ek olarak, marketlerde çeşitli okul malzemeleri de raflardaki yerini aldı. İşte, 26-29 Ağustos 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler…
BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli
BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli
BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli
ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli
ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli