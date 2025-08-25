Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101, BİM, ŞOK Ağustos 26-29 Ağustos 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?

        A101, BİM, ŞOK Ağustos 26-29 Ağustos 2025 güncel aktüelleri ile bu hafta hangi ürünler indirimde?

        BİM, ŞOK ve A101 marketleri 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünleri yayınladı. Bu hafta da elektronik eşyalardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi malzemelerine kadar pek çok kategoride ürün indirimli fiyatlarla satışa çıktı. Ek olarak, marketlerde çeşitli okul malzemeleri de raflardaki yerini aldı. İşte, 26-29 Ağustos 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler…

        Giriş: 25.08.2025 - 17:23 Güncelleme: 25.08.2025 - 17:23
        1

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        2

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        3

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        4

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        5

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        6

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        7

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        8

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        9

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        10

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        11

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        12

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        13

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        14

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        15

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        16

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        17

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        18

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        19

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        20

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        21

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        22

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        23

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        24

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        25

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        26

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        27

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        28

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        29

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        30

        ŞOK 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 aktüeli

        31

        ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli

        32

        ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli

        33

        ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli

        34

        ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli

        35

        ŞOK 20-26 Ağustos 2025 aktüeli

