Aalborg - Esbjerg maçı öncesi rakamlar

Aalborg ve Esbjerg, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Aalborg 13 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Esbjerg 8 puanda ve 8. sırada. Aalborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Esbjerg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 762. İddaa'da Aalborg kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Esbjerg kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Aalborg son hafta oynanan Horsens maçında 3-0 yenildi.

Esbjerg, Randers FC karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Aalborg, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Esbjerg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Esbjerg, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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