Aarau - Servette maçı istatistikleri

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Aarau, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Servette takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Aarau son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Servette, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 289 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aarau kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.30, Servette sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Aarau son haftadaki Vaduz müsabasında 4-1 kazandı.

Servette, Rapperswil-Jona karşılaşmaında 0-3 yenildi.

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