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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB, ABD ile zorlu pazarlığa hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        AB, ABD ile zorlu pazarlığa hazırlanıyor

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin çıkarlarını korumak için ABD ile zorlu bir müzakere sürecine hazır olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:24
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        Von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Büyükelçiler Konferansında konuştu.

        Yeni dönemde, yaptırımlar, ihracat kontrolleri, tarifeler gibi ekonomik araçlarının kullanımının ve bu alanlarda tehditlerinin arttığını anlatan von der Leyen, "Son birkaç günde olayların ne kadar hızlı tırmanabileceğini bir kez daha gördük." dedi.

        Von der Leyen, "Avrupa, ekonomisini ve güvenliğini koruyacak." diye konuştu.

        ABD ile Avrupa arasında çok güçlü bağlar olduğunu anımsatan von der Leyen, dünyada hiçbir ekonominin AB ve ABD kadar ileri düzeyde entegre olmadığını belirtti.

        Von der Leyen, AB ve ABD'nin küresel mal ve hizmet ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unu, küresel GSYH'nın da yüzde 40'ından fazlasını temsil ettiğini hatırlattı.

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        "Şu an birinci önceliğimiz, çıkarlarımızın birleştiği birçok alanda çalışmak." diyen von der Leyen, kritik tedarik zincirlerinden yeni ortaya çıkan teknolojilere kadar pek çok alanda birlikte çalışma imkanı olduğunu söyledi.

        Von der Leyen, mümkün olan yerlerde çözümler üretmek ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini atmak istediklerini belirtti.

        "Gerektiğinde zorlu müzakerelere hazır olacağız." diyen von der Leyen, AB'nin kendi çıkarlarını her zaman koruyacağını sözlerine ekledi.

        ABD'de seçim kampanyası sürecinde Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği söylemlerini başkan olarak göreve başlayınca hemen uygulayan Donald Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

        Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diyerek, AB'ye de yeni tarife uygulanacağını belirtmişti.

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