Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB: Başarısız bir Ukrayna bizi zayıflatır | Dış Haberler

        AB: Başarısız bir Ukrayna hem Avrupa'yı hem de ABD'yi zayıflatır

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın barış masasında güçlü bir konumda olması gerektiğine dikkati çekerek "Başarısız bir Ukrayna hem Avrupa'yı hem de ABD'yi zayıflatır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:58 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB: Başarısız bir Ukrayna bizi zayıflatır
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda başlamaması halinde, bunun AB kadar ABD'nin de zararına olacağını söyledi.

        Von der Leyen, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) açılışında konuştu.

        "Münih'teki görevimiz sadece bu yeni jeopolitik manzarayı tanımlamak değil, onu transatlantik değerlerimizin sürmesini ve çıkarlarımızın savunulmasını sağlayacak şekilde şekillendirmek." diyen von der Leyen, şöyle konuştu:

        "Çünkü bazıları tarafından etki alanları inşa etme yönünde açık bir girişim var. Dünya düzenine dair rekabet eden vizyonlar, küresel meselelere daha işlemsel bir yaklaşıma yol açıyor. Avrupa'nın bu yeni gerçeklikte gelişmek için değişmesi gerekiyor. Önümüzde bizi neyin beklediği konusunda akıllı ve açık görüşlü olmalıyız."

        REKLAM

        Von der Leyen, Rusya'dan AB'nin egemenliği ve güvenliğine yönelik zorluklara, Çin ile ABD arasındaki iki kutuplu çatışmaya kadar birçok zorluğun üzerinde iyi düşünülmesi gereken konular olduğuna dikkati çekti.

        Bunların başında Ukrayna'nın ve Avrupa'nın savunulmasının geldiğini belirten von der Leyen, Ukrayna-Rusya'nın barış görüşmelerindeki başlangıç pozisyonlarına değinerek, şunları anlattı:

        "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaklaşımını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inkiyle karşılaştıralım. En zor koşullarda bile Başkan Zelenskiy, ülkesinin ve şehitlerin fedakarlığını onurlandıran bir barış için çalışmaya hazır. Zelenskiy'nin en başından beri söylediği gibi, 'Ukrayna herkesten daha fazla barış istiyor.' Son yılların dehşetinin bir daha asla tekrarlanmaması için adil ve kalıcı bir barış. Öte yandan, Başkan Putin görüşmeye istekli olduğunu söylüyor ancak hangi şartlarda? İlgi alanının bu savaşı uzatmak olmadığını göstermek ona kalmış. Ukrayna'yı yok etme hırsından vazgeçtiğini göstermek ona kalmış. Çok açık konuşayım. Başarısız bir Ukrayna Avrupa'yı zayıflatır ancak aynı zamanda ABD'yi de zayıflatır. Asya-Pasifik'teki zorlukları yoğunlaştıracak ve ortak çıkarlarımızı tehdit edecektir. Çünkü gördüğümüz şey şu ki otoriter liderler, komşunuzu işgal edip uluslararası sınırları ihlal ettiğinde bunun cezasız kalıp kalmayacağını dikkatle izliyorlar. Ya da gerçek caydırıcı faktörler olup olmadığını. Hangi eylemleri seçtiğimizi. Bu yüzden bunu doğru yapmamız çok önemli."

        "AB, Ukrayna'ya ABD kadar askeri yardımda bulundu" mesajı

        ABD ile çalışarak adil ve kalıcı bir barışı sağlayabileceğine inandığını belirten von der Leyen, şöyle devam etti:

        "Avrupa'nın çok önemli miktarda katkıları var. Ukrayna'ya mali ve askeri olarak toplam desteğimiz 134 milyar avroya ulaşıyor. Bu, başka herhangi bir aktörün katkıda bulunduğundan daha fazla. Buna 52 milyar dolar askeri yardım da dahil. ABD ile aynı seviyede. Buna ek olarak Rusya'nın ekonomisini önemli ölçüde zayıflatan sert yaptırımlar uyguladık. Birbiri ardına tabuları yıktık ve Rus gazına olan bağımlılığımızı yok ettik."

        Von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunda çalıştıklarını, bu ülkenin geleceğinin AB'de olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Yağmurlu günler
        Yağmurlu günler
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi