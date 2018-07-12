Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; ABD'yle ticari gerilimin tırmanması, artan petrol fiyatları ve siyasi gerginlikler Avrupa'nın büyüme planlarını sekteye uğratabilir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi için ekonomik büyüme tahminlerini aşağıya çekti. 2018 Yaz Ara Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayınlayan komisyon AB için ortalama büyüme tahminini bu yıl yüzde 2.3'den yüzde 2.1'e indirdi. 2019 için ise yüzde 2 seviyesinde tuttu.



EN YAVAŞ BÜYÜME

Komisyon, Euro Bölgesi ekonomisinde yavaşlamanın birliğin Almanya ve Fransa başta olmak üzere tüm büyük ekonomilerini etkileyeceğini, en büyük darbeyi ise İtalya'nın alacağını öngördü. İtalya'nın bu yıl yüzde 1,3 ile Euro Bölgesi'ndeki en yavaş büyümeyi sergilemesi bekleniyor. AB'den ayrılma sürecindeki (Brexit) İngiltere'nin de yüzde 1.3 büyümesi bekleniyor. AB üyesi ülkeler arasında 2018'de en hızlı büyüme yüzde 5,6 ile İrlanda'da yaşanacak. İrlanda'yı yüzde 5,4'le Malta, 4,6'yla Polonya takip edecek.





TÜRKİYE İHRACATININ YARISINI AB'YE YAPIYOR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 8 artarken, AB'nin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 52.1 oldu.



MÜZAKERELER 25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ticaret engellerinin kaldırılmaması halinde Avrupa'dan ithal tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu. Avrupa da bavuldan fotokopi makinelerine kadar geniş bir yelpazeden oluşan 18 milyar Euro'luk paket hazırlıyor. ABD ile AB arasındaki ticaret müzakereleri 25 Temmuz'da başlayacak.