        AB'den İsrail'e "E1" tepkisi | Dış Haberler

        AB'den İsrail'e "E1" tepkisi

        Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Batı Şeria'da "E1" yerleşim planını ilerletmesine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 23:39 Güncelleme: 14.08.2025 - 23:39
        AB'den İsrail'e "E1" tepkisi
        Avrupa Birliği (AB), İsrail makamlarının "E1" yerleşim planını ilerletme kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığını bildirdi.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklamasına tepki gösterildi.

        Açıklamada, "İsrail makamlarının E1 yerleşim planını ilerletme kararı, iki devletli çözümü daha da zayıflattığı gibi uluslararası hukuku da ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, "Uygulanması halinde, bu bölgede yerleşim yeri inşası, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel yakınlığı kalıcı olarak ortadan kaldıracak ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparacak." ifadesi kullanıldı.

        AB'nin, İsrail'e yerleşim yeri inşasını durdurma çağrısını yinelediği aktarılan açıklamada, "AB, İsrail'i bu kararı almaktan vazgeçmeye çağırıyor ve kararın geniş kapsamlı etkilerini, iki devletli çözümün uygulanabilirliğini korumak için eylemde bulunulması gerektiğini belirtiyor." ifadelerine yer verildi.

        Smotrich, "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

        İsrail kabinesinin aşırı sağcı Bakanı Smotrich, dün, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

        İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.

