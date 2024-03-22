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        Haberler Dünya AB'den Rus muhalif Navalny'ın ölümüyle ilişkilendirilen 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı

        AB'den Rus muhalif Navalny'ın ölümüyle ilişkilendirilen 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı

        Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalny'ın ölümüyle ilişkilendirdiği 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:46
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        AB'den 33 kişiye 'Navalny' yaptırımı
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        AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nde Navalny'ın Rusya'da cezaevinde ölümünden sorumlu tutulan 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirildi.

        Açıklamada Navalny'nin Haziran 2022'den ölümüne kadar tutulduğu IK-6 ve IK-3 adlı cezaevlerinin yaptırım listesine alındığını, bu merkezlerde "tekrarlanan hücre hapsi, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere, sağlığının ciddi şekilde bozulmasına yol açan istismarlara maruz kaldığı" belirtildi.

        IK-3'ün başkanı Vadim Kalinin'e ve merkezin çeşitli başkan yardımcılarına yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada Navalny'ı 19 yıl hapis cezasına çarptıran Andrey Suvorov, Evgenia Nikolaeva ve Natalia Dudar gibi yargı mensuplarının da listeye alındığı belirtildi.

        Açıklamada listede cezaevi sistemi ve Adalet Bakanlığından bir dizi üst düzey yetkilinin de bulunduğu kaydedildi.

        AB'nin yaptırım rejimi, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

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