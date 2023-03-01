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AB 'dijital ehliyete' geçmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik sınırları içinde araç sürücüleri için ehliyetlerin dijital hale getirilmesine yönelik teklif hazırladı.

AB 'dijital ehliyete' geçmeye hazırlanıyor
AA

AB Komisyonu üyelerinin yol güvenliği konulu toplantısının ardından hazırlanan teklifleri Komisyonun ulaştırmadan sorumlu üyesi Adina Valean açıkladı.

Komisyonun teklifleri arasında dünyada ilk kez uygulanacağı belirtilen "dijital ehliyete" geçilmesi de bulunuyor. Teklife göre, AB üyeleri arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının kolaylaştırılması için dijital sisteme geçilecek.

Dijital ehliyetler kullanıma girdiğinde bir mobil telefon veya diğer dijital cihazlardan erişilebilecek ve AB genelinde geçerli olacak. Ehliyetlerin AB sınırları içinde dijitalleşmesi konusundaki asgari gereklilikler sonra belirlenecek.

Ehliyetler, belirlenecek uyum sürecinin ardından tamamen dijital hale dönüştürülecek. İsteyenler dijitale ilave olarak karta basılmış ehliyet de bulundurabilecek.

Dijital ehliyetlerin yenilenmesi veya değiştirilmesi, işlemlerin internet üzerinden yapılmasıyla çok daha hızlı ve kolay olacak.

AB üyesi olmayan ülkelerden gelen kişilerin Birlik sınırları içinde araç kullanabilmek için ehliyetlerini değiştirmesi de dijital sistemle daha kolay hale getirilecek. Hangi ülkelerde alınan ehliyetlerin AB içinde geçerli olacağı, ilave sınav veya eğitim gerekip gerekmeyeceği daha sonra belirlenecek.

Dijital ehliyete geçiş için 4 yıllık bir süre öngörülüyor. AB Komisyonu, teklifin kabul edilmesinden sonraki 18 ay içinde dijitale geçiş kurallarının kabul edilmesini hedefliyor.

AB Komisyonunun teklifinin yasalaşması için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul edilmesi gerekiyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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