        AB Komisyonu İsrail'e ikili desteği durduracağını duyurdu | Dış Haberler

        AB Komisyonu İsrail'e ikili desteği durduracağını duyurdu

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurdu.

        Giriş: 10.09.2025 - 11:52 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:52
        AB Komisyonu İsrail'e ikili desteği durduruyor
        Von der Leyen Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Gazze'deki duruma değindi.

        Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:

        "Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler. Bu görüntüler tam anlamıyla felaket. Bu yüzden çok açık bir mesajla başlamak istiyorum: İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocuklar uğruna, insanlık uğruna bu durdurulmalı."

        Von der Leyen, "Filistin Yönetimi'nin mali anlamda 'boğulmasını', işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten kolayca ayıracak olan sözde 'E1' yerleşim projesi planlarını, İsrail hükümetinin en aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylem ve açıklamalarını gördük." ifadelerini kullandı.

        Tüm bunları "iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim" olarak niteleyen von der Leyen, birçok AB üyesi ülkenin kendi yaptırımlarını açıkladığına ve tedbirlerini aldığına değindi.

        Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail'in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için engellendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bunun üstesinden gelmeliyiz. Felç olmayı göze alamayız ve bu nedenle ileriye dönük bir yol çizmek için bir önlem paketi önereceğim. Öncelikle, Komisyon kendi başına yapabileceği her şeyi yapacak. İsrail'e verdiğimiz ikili desteği askıya alacağız. Aşırılıkçı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca, Ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasını da önereceğiz."

        AB Komisyonu Başkanı, "Gelecek ay, Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç da dahil olmak üzere bir 'Filistin bağışçı grubu' kuracağız. Bu, bölgesel ortaklarla uluslararası bir çaba olacak ve Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen New York konferansının ivmesini artıracak." diye konuştu.

        Von der Leyen eleştirilerin hedefinde

        Von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e verdiği koşulsuz destek nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Gazze'deki soykırıma rağmen İsrail'e yönelik politikalarında değişikliğe gitmemesi, hem Avrupa kamuoyunun hem de bazı üye ülkelerin tepkisini çekti.

        Von der Leyen'in bu tavrı, AB'nin tarafsızlık ve uluslararası hukuka bağlılık iddialarını zedelediği gerekçesiyle de sorgulandı.

