AB'nin İsrail'e yaptırım önerisine destek

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB'nin İsrail'e yaptırım uygulaması için daha fazla beklenemez. Gazze'deki felaketi izlemeye devam edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak Josep Borrell'in 'siyasi diyaloğu askıya alma ve yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatına AB çapında yasak getirme' çağrısını destekliyorum."

De Sutter'in açıklaması, Borrell'in 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bakanlara İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını teklif edeceği iddialarını doğrulamış oldu. İSPANYA VE İRLANDA'NIN TALEBİ İÇİN ADIM ATILMAMIŞTI İspanya ve İrlanda, daha önce AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin "acilen gözden geçirilmesi" talebinde bulunmuş ancak bu konuya dair herhangi bir adım atılmamıştı.