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AB, Ukrayna'nın geleceğini kendisinde gördüğünü yineledi, üyelik için süre vermedi

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'yı üyelik yolunda destekleyeceğini ancak bunun liyakate dayalı, ucu açık bir süreç olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'nın hazırladığı barış formülünü resmen desteklediğini söyledi.

AB, Ukrayna'nın geleceğini kendisinde gördüğünü yineledi, üyelik için süre vermedi - Dünya haberleri
AA / HABERTURK.COM

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen AB-Ukrayna zirvesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyelik sürecine değinerek, "İlerleme kararlılığınız etkileyici. İleriye dönük tüm reformlarla önemli adımlar atıyorsunuz. Tüm bunları bir saldırgana karşı savaşırken yaptığınızı da unutmamalıyız. Her adımda sizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'nın üyelik yolunda kat ettiği mesafenin sonbaharda yayımlanacak genişleme raporuna yansıtılacağını ifade eden von der Leyen, "Katılım süreci liyakat esaslı bir süreçtir. Başka bir deyişle, katı zaman çizelgeleri yoktur." dedi.

"UKRAYNA AB'DİR, AB UKRAYNA'DIR"

AB Konseyi Başkanı Michel de "Ukrayna AB'dir, AB Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.

"Sizi AB yolculuğunuzun her adımında destekleyeceğiz." diyen Michel, Ukrayna'yı hukukun üstünlüğü alanında desteklemenin önemine işaret etti.

Michel, Rusya'yı hem Ukrayna'daki savaş suçları hem de bu ülkeye verdiği zararla ilgili hesap verebilir kılmak için çalıştıklarını vurguladı.

Savaş suçları için Lahey'de uluslararası bir merkez kurulacağını yineleyen Michel, ülkenin yeniden inşası için dondurulan Rus varlıklarının kullanılması fikri üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Michel, Konseyin son bir yıldır Rusya'ya karşı 9 yaptırım paketi de dahil olmak üzere Ukrayna ile ilgili kararları oy birliği ile alabildiğine işaret ederek, AB üyeliğiyle ilgili kararın da bu şekilde alınabileceğiyle ilgili umudunu dile getirdi.

24'üncü AB-Ukrayna zirvesi, savaşın başlamasından ve Ukrayna'nın aday ülke statüsü almasından bu yana düzenlenen zirvelerin ilkiydi. AB ve Ukrayna yönetimi arasında düzenlenen zirve, yoğun güvenlik ve gizlilik önlemleri altında yapıldı.

"AVRUPA HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Zelenskiy, yayımladığı günlük görüntülü mesajında, Kiev'de bugün düzenlenen Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ni değerlendirdi.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, zirvede ağırlıklı olarak bu konunun ele alındığını belirtti.

Zelenskiy, "Ortaklarımızla, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne nasıl daha da yakınlaşacağı konusunda net anlaşmalarımız var." dedi.

Rus ordusunun saldırılarına rağmen AB üyelik sürecini sürdürmek için aktif çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özgürlüğünü koruduk. Ukrayna'nın değerlerini koruyoruz. Devletimizin Avrupa hedeflerine ulaşacağız." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın geçen yıl hazırlamış olduğu 10 maddeli bir barış formülünü AB'nin de desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği bugün Ukrayna barış formülünü resmen destekledi. Bu, zirvenin nihai bildirisinde kaydedildi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna’ya, aralarında karadan fırlatılan uzun menzilli roketlerin de bulunduğu ek askeri yardım yapma kararı aldığını hatırlatan Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

Fotoğraf: AA

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