ABB, Çankaya'daki 46 konut ve dükkanı satacak 0:00 / 0:00

AA

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, ABB'nin Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde yer alan 46 konut ve bir dükkanı, 28-29-30 Haziran'da kapalı teklif usulüyle yapacağı 3 aşamalı ihaleyle satacak.

İhalede, takdir edilen bedel olarak 854 metrekarelik dükkanın fiyatı 6 milyon 800 bin lira olurken, konutlarda ise fiyatlar 950 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişecek.

İhaleyi kazanan isteklilerin, 120 ve 250 metrekare arasında büyüklükleri değişen konutların ödemesini peşin olarak yapmaları gerekecek.

İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Dairesinden alınabilecek. AA'nın haberine göre; konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.ankara.bel.tr" adresinde yer alan ihale duyuruları kısmından ulaşılabilecek.