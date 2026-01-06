Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel ABB konser harcamaları yargılaması başladı | Son dakika haberleri

        ABB konser harcamaları yargılaması başladı

        Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 21:33 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:33
        Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklara savunmaları için söz verdi.

        Eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı tutuklu sanık Hacı Ali Bozkurt, 35 yıldır konser ve organizasyon işleriyle ilgilendiğini, uzun yıllar TRT'de müzik ve eğlence programlarında çalıştığını bu sebeple sektörün tecrübeli isimlerinden olduğunu söyledi.

        Bozkurt, organizasyonlarda hataya yer olmadığını ve işin başında durulması gerektiğini dile getirerek, şu beyanda bulundu:

        "Benim karşınızda bulunmamın asıl sebebi bilirkişidir. Çünkü anlattığım süreçleri bilmemektedir. Süreçler ve ücretler raporda yanlış işlenmiş. Hiçbir şeyi fahiş fiyatlarda almadık. Yeni bir rapor oluşturulmasını talep ediyorum. 2020'de ABB'de daire başkanı olarak göreve başladım. Ben başkan olduktan sonra faaliyetler arttı, evet. Amaç buydu. Ben göreve başladığımda çalışma arkadaşlarım 'biz proje yapmayı bilmiyoruz' dediler. Ben 35 yıllık tecrübemle katkı sağladım. Süreçlerin tamamını şahsen yürüttüm. Genel sekretere 'şu organizasyonu yapmak istiyorum' dedikten sonra onay verirse yapabilirim. Belediyedeki işleyiş budur."

        Şirketleri kendisinin belirlemediğini, şirketler tarafından belediyeye sunulan projelerin değerlendirildiğini söyleyen Bozkurt, sanatçıya anlaştığı şirketi değiştirmesini teklif edemeyeceklerini, sanatçıların yetki belgesini kendi seçtiği şirketlere verdiğini anlattı.

        Bozkurt, organizasyon işinde az sayıda şirketin tercih edilme sebebinin kalite ve kullanılan teçhizatlar olduğunu belirterek, "Her yıl birimimiz müfettişler ve Sayıştay tarafından denetlenmiştir. Süreç içinde yaptığımız hiçbir iş ve işlemlerle ilgili olumsuz dönüş yapılmamıştır. Yapılan maliyetler sanatçı, sahne boyutu, özel günler, sanatçı talepleri gibi bir çok değişkene bağlıdır. Her organizasyonun ayrı değerlendirilmesi gerekir. Sonuçta maliyetler yüksek olabilir. Hakkımdaki suçlamaların sebebi hatalı bilirkişi raporudur. Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum." dedi.

        Mahkeme başkanının "Emekli olmanıza rağmen çalışmaya devam etmişsiniz" sorusu üzerine Bozkurt, "Yaz sezonunda yapılacak işlerin süreçleri mart ayında başlar. Ben haziran ayında emekli olduktan sonra oradaki arkadaşlarımız destek talep etti, ben de devam ettim. Sadece yaz döneminde yapılan konserlere destek oldum. Herhangi bir idari ya da adli soruşturma geçirmedim." diye konuştu.

        "YÜZDE 20 KAR KOYUP BELEDİYEYE SUNDUK"

        Craft Organizasyon sahibi tutuksuz sanık Üstün Alpay, dosyada bahsi geçen Derya Bedavacı konseri için ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesinden yetkililerle görüştüğünü söylerek, şu beyanda bulundu:

        "Düzenlenen konserlerde önce maliyet çıkartılır. Sanatçıyla muhatap olan firmadır. Benim şirketimde vergi borçları olduğundan arkadaşım ve ortağım Levent Erdoğan'ın şirketi üzerinden yetki belgesi ve noter onayını aldık. Biz yapılacak maliyetlerin hesabını çıkardıktan sonra yüzde 20 kar koyup belediyeye sunduk. Sanatçının ismini belediye belirliyordu. Nasıl belirlendiğini bilmiyorum. Biz maliyetleri hesaplayıp proje dosyası sunuyorduk."

        Konserler için ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ile ön görüşme ve pazarlık yaptıklarını anlatan Alpay, konserler için yapılacak ödemelerin parça parça verildiğini ve hala ABB'den alacaklarının olduğunu ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

        Gurudan Turizm Organizasyon Şirketi sahibi tutuksuz sanık Arda Akman da Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi sahibi Selahattin Çelikkaya ile tanıştıklarını, ABB ile iş yapmak istediğinden büyük konser organizasyonlarının nasıl yapıldığını Çelikkaya'ya sorduğunu, organizasyon projesini belediyeye sunduklarını ve belediyenin teklifi kabul ettiğini anlattı.

        "İYİ BİR REFERANS OLACAK DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM ŞİMDİ MAHKEMEDEYİZ"

        ABB'den kimseyi tanımadığını ifade eden Akman, "Teklif kabul edilince çok sevindim. İlerisi için iyi bir referans olacak diye düşünmüştüm, şimdi mahkemedeyiz. Evrakları çalışanlarım götürdü. Kimlerle görüştüler bilmiyorum. Ben suç işlemedim, kimseyle anlaşma yapmadım." dedi.

        Eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili tutuksuz sanık Alp Aykut Çıngır ise yalnızca 2 ay vekaleten müdürlük yaptığını normalde farklı bir müdürlükte çalıştığını söyleyerek, "Müdürlüğü olabildiğince hızlı şekilde geri devretmeye çalıştım. Ben sadece Tan Taşçı konseri zamanında oradaydım. Konser 1 gün kala iptal edildi. İptalinden sonra o güne kadar yapılan hazırlıkların parası ödendi. Benden sonra işi devralan arkadaş gerçekleştirdi konseri. Diğer konserlerle alakalı bilgim yok. İşlerin nasıl yürüdüğünü de bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

        Sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

