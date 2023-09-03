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        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. turda - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta Alcaraz ve Sabalenka 4. turda

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 4. tura kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:58 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:58
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        Alcaraz ve Sabalenka 4. turda
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        New York kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları yapıldı.

        Tek erkeklerde son şampiyon İspanyol Alcaraz, Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı (26 numaralı seribaşı) 3-1 (6-2, 6-3, 4-6, 6-3) yendi.

        Klasmanın 61. sırasındaki İtalyan Matteo Arnaldi, Büyük Britanyalı Cameron Norrie (16) karşısında 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) galip gelerek günün sürprizlerinden birini yaptı ve 4. turda Alcaraz'ın rakibi oldu.

        Büyük Britanyalı Jack Draper ise ABD'li Michael Mmoh'yu 6-4, 6-2, 3-6 ve 6-3 biten setlerle 3-1 mağlup ederek 4. tura çıktı.

        Sabalenka zorlanmadı

        Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka (2), dünya 62'ncisi Fransız Clara Burel'i 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yenerek yoluna devam etti.

        Rus Daria Kasatkina (13), Belçikalı Greet Minnen'i 2-0'lık (6-3, 6-4) skorla geçti ve 4. turda Sabalenka ile eşleşti.

        ABD'li Madison Keys (17) ise Rus Liudmila Samsonova'yı 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) mağlup ederek tur atladı.

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