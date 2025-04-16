ABD basını: ABD, Çin'i izole etme planı yapıyor

ABD ile Çin arasında ticaret konusunda yaşanan gerilim sürerken, ABD basınından önemli bir iddia geldi.

ABD yönetimi, çok sayıda ülkeye gümrük vergisi uygulama kararı almış, karar ABD Başkanı Donald Trump tarafından 90 gün süreyle ertelenmişti.

Wall Street Journal'ın iddiasına göre, ABD yönetimi 70'ten fazla ülkeye ilgili gümrük vergileri konusunda bir teklifte bulunacak.

Teklife göre, ABD ilgili ülkelere Çin ile ekonomik ilişkilerini azaltması durumunda, gümrük vergileri konusunda bazı tavizler verecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ilgili planla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY: TOP ÇİN'İN SAHASINDA

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri gerginliğine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

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Leavitt, "Top artık Çin'in sahasında. Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Çin'in, daha büyük olması dışında diğer ülkelerden bir farkının olmadığını savunan Leavitt, "Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var. Başkan Trump, Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu ifade etti ancak Çin'in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor." şeklinde konuştu.