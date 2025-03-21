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        Haberler Dünya ABD basını: Trump F-35 satışına sıcak bakıyor | Dış Haberler

        ABD basını: Trump, Türkiye'ye F-35 satışına sıcak bakıyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına onay verebileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:09 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:10
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        ABD basını: Trump F-35 satışına sıcak bakıyor
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        ABD medyası, Başkan Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığını ifade etti.

        Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

        Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

        Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

        Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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