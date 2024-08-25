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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" bildirildi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" bildirildi

        İsrail-Lübnan hattında artan gerilimin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın bölgedeki durumu yakından takip ettiği bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:00
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        ABD'den İsrail'e destek
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

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        Biden'ın İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiğini" ve "akşam boyu ulusal güvenlik ekibiyle temasta olduğunu" aktaran Savett, Başkan'ın talimatı üzerine üst düzey ABD'li yetkililerin İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

        Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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        GALLANT AUSTIN'E BİLGİ VERDİ

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.

        Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.

        Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.

        İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

        Hizbullah ise 30 Temmuz'da Lübnan'da üst düzey komutanı Fuad Şükür'e yönelik suikasta karşılık misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

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        #ABD
        #israil
        #lübnan
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